الكرملين: نأمل أن يكون تعليق خط الغاز نورد ستريم 2 مؤقتا

جدة - نرمين السيد - وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وكانت ألمانيا أعلنت تعليق العمل على خط الغاز "نورد ستريم 2" مع روسيا، وذلك على خلفية اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.

وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى كامل على أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الغزو يمكن أن يحصل فى أى وقت، وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.