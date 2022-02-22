عاجل- بريطانيا تعلن فرض حزمة من العقوبات على بنوك وأفراد روسيين

جدة - نرمين السيد - أعلنت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، فرض حزمة من العقوبات على بنوك وأفراد روسيين، على خلفية اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.





وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى. وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى كامل على أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الغزو يمكن أن يحصل فى أى وقت، وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.

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