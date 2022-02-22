جدة - نرمين السيد - علق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، على اعتراف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، مؤكدًا أنهم يملكون العزم والرغبة فى الدفاع عن حلفائهم فى الناتو، مشيرًا إلى أنه لن يتم السماح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين بالعنف.





فى الوقت ذاته حذرت بريطانيا شركاتها من هجمات إلكترونية روسية محتملة بعد فرض العقوبات. وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى. وتتهم الولايات المتحدة ودول غربية، روسيا بالتحضير لهجوم عسكرى كامل على أوكرانيا، مؤكدة أن هذا الغزو يمكن أن يحصل فى أى وقت، وهو ما نفته موسكو فى مناسبات عدة، معتبرة أن الاتهامات ذريعة لزيادة الوجود العسكرى للحلف بالقرب من حدودها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء البريطانى: لن نسمح لبوتين بالعنف وسندافع عن حلفائنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.