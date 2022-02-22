نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط تحميل PDF”موقع نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول epedu.gov.iq وزارة التربية والتعليم العراقية بالرقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول تستمر علميات البحث بشكلٍ ملحوظ في هذا التوقيت من قبل عدد كبير من الطلاب واولياء الأمور في جميع انحاء العراق للتعرف على نتائج امتحانات الدور الاول للصف الثالث المتوسط في جميع انحاء العراق 2021، وذلك بالتزامن مع انتهاء طلاب الصف الثالث المتوسط من اداء الامتحانات خلال الايام الاخيرة، وتعد امتحانات الدور التى تقدمها وزارة التربية والتعليم العراقية للطلاب في جميع انحاء محافظات العراق بجميع المدارس، ونستعرض من خلال هذه السطور رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 في جميع محافظات العراق بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

موقع نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن بداية اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بطلاب الصف الثالث المتوسط الدور الأول 2022 خلال الايام الاخيرة، وذلك بعدما انتهى الطلاب من اداء امتحانات الدور الاول بجميع المحافظات في يوم 11 من شهر ديسمبر الماضي1، حيث أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن أعمال تصحيح الامتحانات قد اوشكت على الانتهاء خلال هذه الساعات على أن يتم تقديم النتائج الخاصة بالطلب على الفور عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، فمن المقرر ان يعتمد وزير التربية والتعليم نتائج امتحانات الدور الأول للطلاب على الفور عقب الانتهاء من علميات التصحيح، ليتم استخراج النتائج الكترونيا بسهولة توفيرا للوقت والجهد في الحصول على نتائج الامتحانات.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2022

يمكن استخراج كافة نتائج امتحانات الدور الثالث المتوقع طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية مباشرة، من خلال اتباع الخطوات التالية لاستخراج النتائج الكترونيا.

الولوج مباشرة إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط.

يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الأول في العراق.

ادخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان الخاص به.

اختيار الضغط على ايقونة الحصول على النتيجة لتظهر على الفور.

في حالة ظهور النتيجة ستظهر أمامك بيان الدرجات بشكل مفصل مرفق بمعلومات الطالب

اما اذا لم يظهر اى شئ فمعنى ذلك ان النتائج لم تظهر بعد

معرفة نتائج الثالث المتوسط 2021 دور اول

وفرنا لجميع الطلاب والطالبات نتائج الثالث المتوسط 2021 دور الأول عبر موقع وزارة التربية العراقية بجميع المحافظات وقد ظهرت حتى الان المحافظات التالي ميسان و دهوك وصلاح الدين وواسط ومحافظة الموصل والبصرة وكركوك وكذلك كربلاء والسلمانية. و المثنى. والقادسية و ديالي و الأنبار والنجف والرصافة و الكرخ وبغداد.

نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الاول – موقع نتائجنا

وقد وفرنا اليكم رابط استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022 وطريقة الحصول على النتائج فور إعلانها، و تتصدر نتائج الثالث المتوسط محركات البحث في الفترة الحالية وذلك بعد ان أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عبر موقعها الرسمي عن موعد ظهور ورابط استخراج نتائج الثالث المتوسط بالعراق 2022 في خلال الساعات القادمة ونتمنى لكم النجاح والتوفيق بإذن الله.