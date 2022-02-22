نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية epedu.gov.iq برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث تزايدت إلى حد كبير مؤشرات البحث على جوجل لإجراء الاستعلام عن تلك النتائج، التي تم الإعلان عنها بعد ان تقدم على القبول الموازي عشرات الالاف من الطلاب والطالبات، حيث اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على وصول أعداد المتقدمين على القبول الموازي الى 30 الف طالب وطالبة عراقي

رابط الكشف على نتائج القبول الموازي 2021/2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية على الانتهاء الرسمي من أعمال رصد ومراجعة طلبات المتقدمين على القبول الموازي، عليه تم التأكيد على وصول أعداد المقبولين إلى 22 الف طالب وطالبة، عليه اكدت وزارة التربية والتعليم على بدء أعمال رفع نتائج الطلاب بالقبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل وبصورة الكترونية عليه تم تفعيل رابط موقع الوزارة الرسمي لـ اجراء الاستعلام عن تلك النتائج بعدما تم تحديد معدلات القبول الموازي وشروط وضوابط القبول الموازي ومصاريف الجامعات العراقية على نحو نستعرض نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بدء البحث على جوجل يتزايد الى حد كبير وملحوظ من أجل اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي التي تم الإعلان عنها على مستوى جميع المحافظات العراقية على النحو التالي:-

يقوم الطالب على الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

البدء فى اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى إدخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحان داخل الايقونة المخصصة لها

النقر على ايقونة عرض النتائج على ان تكون على الفور امامكم النتائج

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٢_كلية طب العراقية : 98.33

١٤_ طب حمورابي : 98.33

١٥_ طب ديالى : 98.50

١٦_ طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.00

مصاريف الجامعات العراقية

الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.

طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.

الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.

هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.

الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.

التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.

الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية.

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.