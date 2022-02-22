نهائي أبطال أوروبا في "خطر" بسبب أزمة أوكرانيا وجونسون يقترح

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الثلاثاء، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وردا على سؤال حول نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مايو، قال جونسون في البرلمان: "أعتقد أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا.. بعد غزو دولة ذات سيادة".

وكان من المفترض أن تستضيف سان بطرسبرغ نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكن جائحة كورونا أجلت ذلك، وتمت إقامته في البرتغال.

ومن المفارقات أيضا مواجهة تصفيات كأس العالم بين المنتخب الروسي ونظيره البولندي، الشهر المقبل في موسكو، أحد أكبر المعارضين لسياساتها بين دول أوروبا الشرقية، والحليف المقرب للولايات المتحدة.