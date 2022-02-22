النمسا تستدعي السفير الروسي لديها احتجاجا على ”انتهاك سيادة أوكرانيا”

أعلنت النمسا، اليوم الثلاثاء، استدعاء السفير الروسي لديها، للاحتجاج على "انتهاك سيادة أوكرانيا".

وقال المستشار النمساوي، كارل نيهامر، إن بلاده استدعت السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك سيادة أوكرانيا"، مؤكدا أن بلاده تدعم الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات تدريجية على روسيا.

وأضاف المستشار:"لدينا مجموعة واسعة من خيارات العقوبات التي يتعين اللجوء إليها الآن بطريقة مستهدفة، لأننا نفترض أننا لم نصل بعد إلى ذروة التصعيد".

وطمأن نيهامر، إلى أن إمدادات الطاقة آمنة، في حال أوقفت روسيا امدادات الغاز الطبيعي فورا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس (حيث تقع الجمهوريتان) منذ العام 2014.

ووجه بوتين، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل.