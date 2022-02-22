بريطانيا: وزراء مجموعة السبع وافقوا على حزمة عقوبات قوية ضد روسيا

قال وزيرة خارجية بريطانيا ليز تروس، إن وزراء خارجية دول مجموعة السبع وافقوا على حزمة من العقوبات القوية ضد روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أن اعتراف روسيا بإقليمى "دونيتسك" و"لوجانسك" كجمهوريتين مستقلتين يشكل تهديدًا للأمن القومى والسياسة الخارجية الأمريكية.

وقال بايدن، حسبما نشر البيت الأبيض عبر موقعه الإلكترونى، اليوم، الثلاثاء، إن "الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك يشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".

وأكد البيت الأبيض أن بايدن وقع أمرا تنفيذيا يحظر التجارة والاستثمار والأنشطة الاقتصادية الأمريكية في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الواقعتين شرق أوكرانيا التي اعترفت روسيا باستقلالهما أمس.

ويحظر الأمر التنفيذي، بحسب البيان، الاستثمارات الجديدة واستيراد أى سلع أو خدمات أو تكنولوجيا من المنطقتين المعنيتين، إلى الولايات المتحدة بشكل مباشر أو غير مباشر.