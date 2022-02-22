رئيس جمهورية دونيتسك: هناك احتمال أن تبدأ كييف عمليات عسكرية واسعة في...

قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إن هناك إمكانية بأن تصدر كييف الأوامر بإطلاق عمليات عسكرية واسعة النطاق في دونباس ( ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك) في أي لحظة.

وأضاف بوشيلين في تصريحات صحفية : "حدود جمهورية دونيتسك ستكون ضمن حدود مقاطعة دونيتسك (السابقة)".

بدوره قال إدوارد باسورين، المتحدث باسم القوات الأمنية في جمهورية دونيتسك، إن دونيتسك لا تستبعد تنفيذ القوات الأوكرانية عمليات استفزازية ضد الطائرات المدنية، وأشار إلى تحركات وحدات أوكرانية في كييف وخاركوف وتشيركاسي تملك منظومات دفاع جوي من طرازي "إس 300" و "بوك إم 1".

ولفت باسورين إلى أن الأوضاع لم تشهد تغييرا في المنطقة، "فما زال هناك استخدام للمدفعية وقصف أوكراني يطال المناطق السكنية في دونيتسك، وما زلنا نلاحظ حشودا كبيرة للقوات الأوكرانية".

ووقع الرئيس الروسي مساء أمس الاثنين على مرسومين يقضيان باعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا، على خلفية أزمة عسكرية سياسية مستمرة في منطقة دونباس منذ العام 2014.

ووجه الرئيس الروسي، القوات المسلحة في بلاده بضمان السلام في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، اللتين اعترفت موسكو باستقلالهما وعقدت معهما معاهدتين للتعاون المتبادل