وزير خارجية أوكرانيا يستنجد بدول العالم لتزويد بلاده بالسلاح لمواجهة روسيا

دعا وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، العالم لتزويد بلاده بالسلاح لمواجهة روسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، أن القائم بأعمال أوكرانيا في موسكو سيعود إلى البلاد.

وكان قد دعا الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى المجتمع الدولى إلى اتخاذ موقف فورى عقب اعتراف روسيا باستقلال إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" شرقى أوكرانيا.

وطالب زيلينسكى - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإستوني ألار كاريس اليوم الثلاثاء، بالعاصمة "كييف"، شركاء بلاده بفرض عقوبات على روسيا تشمل الإغلاق الكامل لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" الذي يربط روسيا بأوروبا.

وقال إن الخطوة الأخيرة التي قامت بها روسيا تخلق أساسا قانونيا لمزيد من العدوان على أوكرانيا، وتقوض التزاماتها الدولية واتفاقيات مينسك الموقعة عام 2015، والتي أقرها مجلس الأمن في القرار 2202.