نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “http://epedu.gov.iq/” آلية استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بالرقم الامتحاني جميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة آلية استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 جميع المحافظات العراقية حالة من الترقب والانتظار تجتاح الطلاب واولياء الأمور بشكل كبير في هذا التوقيت على نطاق واسع في جميع أنحاء العراق، وذلك بشأن التعرف على نتائج امتحانات الثالث المتوسط الدور الاول 2022 في جميع محافظات العراق، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن اقتراب الاعلان عن النتائج الخاصة بامتحانات الدور الأول للطلاب التي تم الانتهاء منها خلال الأيام الأخيرة، حيث أعلنت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم العراقية أن اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب الدور الاول في جميع محافظات العراق قد انتهت خلال الأيام الأخيرة، ونسلط الضوء من خلال هذا المقال على آلية الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2022 /2021 بجميع المحافظات العراقية بالرقم الامتحاني الخاص بالطالب فقط، والتعرف على موعد اعلان النتائج.

اعلان نتائج الثالث المتوسط 2022 الدور الاول بالعراق

تبعا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية خلال الساعات الاخيرة، فمن المقرر ان يتم طرح النتائج الخاصة بالطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم أنها قد انهت علميات تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب على الفور داخل لجان ومراكز التصحيح المنتشرة في جميع محافظات العراق بالمدارس المختلفة، حيث أن النتائج تمر بالمراحل الاخيرة لها في هذا التوقيت من خلال رصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ليتم الاعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة الكترونيا ليتم استخراجها بسهولة بدلا من اللجوء الى الطرق التقليدية في الحصول على النتائج.

آلية استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2022 بالرقم الامتحاني

تعتبر امتحانات الدور الاول لطلاب الصف الثالث المتوسط هي الفرصة الاولي للطلاب والتي تقدمها وزارة التربية والتعليم للطلاب كما يوجد أيضا امتحانات اخري الذين لم يحتازوا امتحانات الدور الاول خلال الفترة الماضية، حيث يمكن الحصول على النتائج مباشرة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الدخول الى الرابط التالي.

أولا يتم الولوج الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم العراقية من خلال هذا الرابط.http://epedu.gov.iq/

يتم تحديد الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول.

ادخال البيانات المطلوبة عن الطالب.

كتابة الرقم الامتحاني ومن ثم الضغط على ايقونة الاستعلام عن النتيجة.

نتابع معكم نتائج الثالث المتوسط 2022 التمهيدي نتيجة الصف ثالث متوسط في العراق ٢٠٢٢ رابط تحميل pdf حيث قد أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم عن قرب اعلان نتائج الامتحانات التمهيدية الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2021/2022 وذلك بعد انتهاء الامتحانات والبدء بالتصحيح وظهار النتائج الكترونياُ.