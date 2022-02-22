نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الدعم النقدي الموحد naf.gov.jo “الدعم التكميلي” تسجيل الدخول في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط الدعم النقدي الموحد اصبح في اهتمام الكثير ممن يريدون الدخول الى الدعم النقدي الموحد حيث تم تغيير اسم برنامج الدعم التكميلي إلى برنامج الدعم النقدي الموحد وذلك بموافقة مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية، وقرر مجلس إدارة الصندوق الوطني على تحسين أحوال الصندوق وإضافة الدعم المالي إليه والتحقق من الأسر المستحقة لهذا الدعم والتأكد من ذلك من خلال إرسال مندوبين الصندوق للتحقق والتأكد من أن الأسر المذكور اسمها بالفعل تستحق ذلك الدعم، ويتم تحديد السجلات بطريقة دورية ومتابعة مستمرة لإزالة غير المستحقين وإضافة غيرهم من الأسر المستحقة لذلك الدعم وأكد بدر الضمور أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية أن الدعم المالي سوف يصل للأسر المحتاجة خلال الوقت المحدد وسوف يكون الدعم المالي شهريا وليس كل ثلاث أشهر كما كان في الأعوام السابقة وتم تغيير الاسم لأن الصندوق سوف يضم جميع المعونات التي يقدمها في برنامج واحد لجميع المعدومين ممن لا يملكون أي مصدر دخل كما أكد رئيس الصندوق أن المبلغ سوف يكون مناسب لحياة سوية.

برنامج الدعم النقدي الموحد

تشمل المعونة الشهرية الجديدة جميع الأسر في كافة محافظات الدولة الأردنية الهاشمية، حيث يستطيع المواطن الأردني التقديم من خلال المكاتب المتوفرة في كافة أنحاء الأردن الخاصة بصندوق المعونة الوطنية، كما يمكن التسجيل من خلال الإنترنت على البوابة الإلكترونية لصندوق المعونة الوطنية.

وأكد مدير صندوق المعونة الوطنية بدر الضمور أن المعونة سوف تصل إلى الأسر الأسد فقرا مع البحث المستمر والدائم على المستحقين، كما سوف يصرف صندوق المعونة الوطنية هذا الدعم المالي مرة واحدة شهريا بدلا من مرة واحدة كل ثلاثة أشهر كما كان في السنوات الماضية، وقام الصندوق بتغيير الاسم لدمج المعلومات معا لتصل إلى الجهات الأكثر احتياجا معونة كافية لهم ولأسرهم تكفي لعيش حياة كريمة.

رابط الدعم النقدي الموحد

يمكن الآن الدخول على رابط صندوق المعونة الوطنية والبدء ف التسجيل حيث يعتبر الدعم النقدي الموحد هو اسم جديد للدعم التكميلي، حيث شهد محرك البحث في الساعات الأخيرة عمليات بحث مكثفة عن رابط الدعم النقدي الموحد وبالتالي يمكنكم البدء في التسجيل في المعونة من خلال الدخول على رابط صندوق المعونة الوطنية ومتابعة الخطوات بتعبئة البيانات المطلوبة.

شروط التقديم في صندوق الدعم الوطني

يجب توافر عدة شروط في الشخص المتقدم للحصول على المعونة المالية من صندوق الدعم الوطني وهى: