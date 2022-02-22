وزير المعادن السوداني: صادرات الذهب تقفز لـ 1.7 مليار دولار

توقع وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبدالله، مواصلة القفزة القياسية بإنتاج بلاده من الذهب خلال العام الحالي، مرجعا توقعاته هذه إلى جاذبية القطاع ودخول المستثمرين إليه.

وجاءت توقعات الوزير السوداني خلال جلسة حوارية أدارتها دوت الخليج، الثلاثاء، على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 16 للثروة المعدنية الذي تستضيفه الإمارات ويعقد في الفجيرة. وكشف عبد الله أن صادرات السودان من الذهب وصلت إلى رقم قياسي تجاوز 1.7 مليار دولار للمرة الأولى على الإطلاق. وأفاد بأن صادرات الذهب استحوذت على 40 بالمئة من صادرات السودان العام الماضي. وكانت وزارة المالية السودانية، وافقت على إنشاء أول بورصة للذهب، بعد اكتمال الشروط المطلوبة وفقا للمعايير المعمول بها دوليا.

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