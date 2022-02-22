عاجل- بوتين: سنرسل قوات لدعم لوهانسك ودونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال حديثه بالمؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل، للحديث بشأن تطورات الأوضاع فى أوكرانيا، أن روسيا سترسل قوات لدعم لوهانسك ودونيتسك، مشيرًا إلى أنه يحترم رغبات سكان لوهانسك ودونيتسك.

وأوضح بوتين، أن روسيا دعت بشكل دائم لحل الأزمة بشرق أوكرانيا، وأن أوكرانيا لا تلتزم بتنفيذ اتفاقيات مينسك.

وواصل الرئيس الروسى: "لا يمكننا أن نقبل بإبادة جماعية فى إقليم دونباس، وأفضل شيء لأوكرانيا هو التخلى عن الانضمام لحلف الناتو".

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قد وقع أمس على قرار الاعتراف باستقلال جمهوريتى لوهانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.