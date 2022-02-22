نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط المكرمة الملكية للتنمية الاجتماعية إلكترونيًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة العديد من المواطنين الأردنيين يبحثون رابط المكرمة الملكية للتنمية الاجتماعية التي فعلته الوزارة علي شبكة الأنترنت من اجل يتمكن جميع المستفيدين والمستفيدات من التسجيل في طلب التقديم للمكرمة الملكية السامية بصورة إلكترونية للحصول علي منحة مالية تبلغ قيمتها بنحو 100 دينار اردني تصرف تدريجيا في حسابات المستحقين البنكية بشكل سنوي، حيث قال المتحدث باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن بانه سوف تبدأ الوزارة في صرف المبلغ واستلامه من البنك في خلال منتصف الأسبوع القادم.

مستفيدي الضمان الاجتماعي يشغل بالهم سؤال هل يوجد مكرمة ملكية جديدة لهذا العام، حيث يمكن للجميع الدخول علي الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد هو الوحيد الذي من خلاله يمكن المواطنين والمواطنات بداخل المملكة الأردنية الهاشمية معرفة موعد نزول مكرمة ملكية بصرف 100 دينار للموظفين والمتقاعدين قبل شهر رمضان المبارك التي يتم صرفها بشكل سنوي في حساباتهم البنكية.

رابط المكرمة الملكية للتنمية الاجتماعية

يمكن لجميع المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى وكافة العاملين في القطاع الاستفادة من طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية من خلال الدخول علي رابط تسجيل المكرمة الملكية 100 دينار بصورة إلكترونية عن طريق اتباع الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية.

الدخول علي رابط موقع الوحدة الالكتروني (www.admhec.gov.jo) من ثم.

سنجد لينك تقديم طلب الاستفادة من المكرمة الملكية السامية سنقوم بالضغط عليه من ثم.

سنقوم بالضغط عليه من ثم. في خانة سنقوم بإدخال الرقم الوطني بصورة صحيحة.

كتابة كلمة المرور بشكل صحيح.

النقر علي أيقونة تسجيل دخول.

بعد إتمام كافة الخطوات المتعلقة بالتسجيل عبر موقع القبول الموحد الإلكتروني سوف تشرف لجان على آلية التقديم بشكل دقيق للأشخاص المتقدمين للمشمولين بالمكرمة الملكية السامية لهذا العام للحصول علي موافقة وفقا إلي ضوابط وشروط مدروسة من قبل وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية لكي يتم صرف لهم شيك بنكي يقدر بنحو مائة دينار اردني

بعدها سوف يتم توزيع الشيكات والكوبونات علي كافة الأسر المحتاجة في جميع المحافظات بدولة الأردن بموجب قانون الضمان التي تم توجيها جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بصرفها في الحسابات البنكي لجميع منتفعي المعونة الوطنية خلال الساعات القليلة المقبلة.