عاجل- الاتحاد الأوروبى يظهر موقفا موحدا تجاه دعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ولفت "بوريل"، خلال مؤتمر صحفى مع وزير الخارجية الفرنسى، إلى أن العقوبات الأوروبية استهدفت 27 فردًا وكيانًا روسيًا يقوضون وحدة أوكرانيا، موضحًا أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ليس من بينهم.
وأضاف أن الانتهاكات الروسية لن تمر من دون عقاب والعقوبات ما هى إلا جزء من ردنا على موسكو، وأن العقوبات استهدفت بنوكا تمول صناع القرار الروسى والعمليات فى المنطقتين الانفصاليتين، مشيرًا إلى أن العقوبات ستطال أعضاء مجلس الدوما الروسى الذين صوتوا لصالح الاعتراف.
وشدد "بوريل" على أنهم مستعدين لتوسيع العقوبات على روسيا لتشمل المستفيدين وخاصة النخبة الروسية، لافتًا إلى أن القوات الروسية تتواجد الآن على أراض أوكرانية وهذا يعتبر إلغاء لاتفاقية مينسك.
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