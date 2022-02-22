ريان ليس الأخير.. وفاة أب وابنه ببئر فى لبنان

جدة - نرمين السيد - ومن المغرب إلى لبنان، فهناك حالة من الحزن الشديد خصوصا لأبناء بلدة مشمش - قضاء جبيل، بعد واقعة وفاة أب وأبنه فى بئر يوم الاثنين، حيث تعود الواقعة إلى نزول الأب شربل دميان، إلى بئر قرب منزله بعمق سبعة أمتار يستعمله للمياه، لتنظيفه بموتور كهرباء.

واختنق الأب شربا دميان، بعد استنشاقه دخان الموتور، فسأرع نجله الشاب سليمان والبالغ عمره 30 عاما لإنقاذه، إلا أنه توفى على الفور جراء استنشاق الدخان.

وسارع عامل سورى لمساعدتهما ونزل إلى البئر، وعملت عناصر الدفاع المدنى إلى سحبهم من البئر، وتم نقل العامل السورى إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعى، وهو ما زال على قيد الحياة ولكن حاله خطرة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبناني‎ فى بيان لها أمس إن "عناصر من الدفاع المدنى تمكنوا فى تمام الساعة 13:45 من تاريخ 21 فبراير 2022، من إنقاذ ثلاثة أشخاص أحدهم من التابعية السورية، سقطوا داخل بئر للمياه على عمق يلامس الـ6 أمتار تقريبا فى مشمش-جبيل".

وأشار البيان إلى أن عناصر الدفاع المدنى اللبنانى "عملوا على استعمال حبال الإنقاذ للتمكن من الوصول إلى الأفراد وإنقاذهم، فيما تم نقلهم الى مستشفى سيدة المعونات الجامعى فى جبيل، اثنان منهم بحالة إنعاش قلبى رئوى وذلك لتلقى العلاج اللازم".