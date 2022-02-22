الإمارات تبحث مع اليابان والجزائر سبل تعزيز العلاقات العسكرية

جدة - نرمين السيد - بحث قائد القوات الجوية والدفاع الجوى الإماراتى، اللواء الركن طيار إبراهيم ناصر محمد العلوى، اليوم الثلاثاء، مع الأمين العام للأنظمة الجوية والاستحواذ والتكنولوجيا اليابانى الفريق ماساهيتو جوتو، سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، والتعاون فى المجالات الدفاعية.





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