عاجل- وزير الدفاع الأمريكى: ندعو بوتين إلى تفادى خيار الحرب الشاملة

جدة - نرمين السيد - وذلك بحسب ما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع أمس على قرار الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.

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