بكين: أستراليا استخدمت طائرات استطلاع للمشاركة في أعمال استفزازية ضد الصين

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن أستراليا استخدمت طائرات استطلاع "للمشاركة في أعمال استفزازية" ضد الصين في العديد من المناسبات.

وحث المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، أستراليا على "التوقف عن المشاركة في الاستفزازات ضد الصين"، ردا على التعليقات الأخيرة لرئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، التي نفى فيها أن طائرة أسترالية "اقتربت بشكل كبير" من سفينة تابعة للبحرية الصينية.

وأوضح وانغ أن طائرة دورية مضادة للغواصات من طراز "بي-8 ايه" قامت بالاقتراب من الفضاء الجوي للأسطول البحري الصيني يوم الخميس، لمسافة 4 كيلومترات، وإلقاء عوامات رصد حول السفينة.

وأضاف أنه "خلال العملية الكاملة للمواجهة مع الطائرة العسكرية الأسترالية، حافظت السفينة الصينية على عملية آمنة وقياسية ومهنية، بما يتوافق مع القوانين والممارسات الدولية ذات الصلة".

وتابع قائلا: "إننا نعارض بقوة الأفعال التي تقوم بها أستراليا، ونحثها على التفكير مليا فى أفعالها والامتناع عن نشر المعلومات المضللة بشأن الصين وكذا القيام بأعمال استفزازية".