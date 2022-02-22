نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قسط 50000 ريال بدون كفيل وبدون أى رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة متاح الآن تقسيط تمويل شخصي ربما يصل قيمة إلى 50 ألف ريال سعودي وأيضاً لا يحتاج إلى كفيل لدى شركة اليسر للتمويل بالسعودية حيث وتعد شركة التيسير هى إحدى أهم 100 شركة بالمملكة العربية السعودية والتي تم تأسيسها عام 1990 وتسعى اليسر دائماً لتقديم منتجات تمويلية متنوعة فهى تقدم تمويل السلع الاستهلاكية وهو ما سوف نتحدث عنه من خلال مقالنا.

قسط 50000 ريال بدون كفيل لدى شركة اليسر

يتيح قرض السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر بأن العميل بامكانة الحصول على جميع المنتجات الشخصية وأيضاً المنزلية من خلال تمويل السلع الاستهلاكية من شركة اليسر والذى يتميز بالآتي

يتميز تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر بأن لا يتعارض مع تعاليم الدين الإسلامي بالسعودية.

كذلك يتميز قرض السلع الاستهلاكية من اليسر بأن المتقدم يحصل على التمويل بدون كفيل.

كما أن العميل الغير سعودي يحصل على مبلغ تمويل ربما يصل إلى 10 آلاف ريال سعودي بدون كفيل.

أيضاً قرض السلع الاستهلاكية من اليسر ليس له أى رسوم إدارية عند طلب التمويل.

لا يحتاج أيضاً قرض السلع الاستهلاكية إلى أى أجور وكالة عند طلب التمويل.

متاح أيضاً سداد قيمة التمويل على أقساط شهرية ميسرة تصل إلى 24 شهر.

يستطيع العميل الحصول على تمويل ربما يصل قيمة إلى 50 ألف ريال سعودي.

طلب تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر للتمويل

العميل المتقدم السعودي وأيضاً المقيم يستطيع طلب التمويل لدى شركة اليسر من خلال الدخول على رابط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر وكذلك إكتمال طلب التمويل اونلاين من خلال الإنترنت ودون الحاجة إلى زيارة شركة اليسر بالسعودية.

المستندات المطلوبة لطلب تمويل السلع الاستهلاكية من اليسر

حددت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الأوراق اللازمة لطلب تمويل السلع الاستهلاكية وتتمثل تلك الأوراق في الآتي

الهوية الوطنية للعميل السعودي.

أيضاً الهوية للعميل المقيم.

كذلك كشف حساب بنكي لمدة 3 أشهر.

تعريف بالراتب الشهري للمتقدم.

تقديم سعر السلعة التى يرغب العميل في الحصول عليها.

شروط تمويل السلع الاستهلاكية لدى شركة اليسر

وضعت شركة اليسر مجموعة من الشروط الواجب توافرها لدى العميل المتقدم سواء السعودي وكذلك المقيم ومن بين تلك الشروط ما يلي