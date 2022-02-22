تويتر يستعد لإطلاق ميزة جديدة رائعة بشأن الخصوصية تُسعد المستخدمين

تختبر خلال هذه الفترة منصة تويتر Twitter الشهيرة عملاق منصات التغريدات المصغرة في العالم ميزة جديدة رائعة سوف تُسعد العديد من مستخدمي المنصة خلال الفترة القادمة، حيث تحمل الميزة الجديدة للمنصة اسم “اترك هذه المحادثة”، وذلك ضمن توفير خصوصية أكبر لجميع المستخدمين للمنصة خلال المرحلة القادمة، حيث تحظى تلك المنصة بشعبية كبيرة للغاية تتخطى الملايين وبها العديد من الشخصيات السياسية الكبيرة، والفنانين والشخصيات العامة التي يتابعها الكثير من النشطاء.

تويتر يستعد لإطلاق ميزة جديدة للمستخدمين

ومن جانبه أشار الموقع التقني ” ذا فيرج” أن الميزة الجديدة التي أطلقتها المنصة سوف تسمح للمستخدمين على المنصة بإلغاء علامة المستخدم الخاصة به بالمحادثات على توتير، كما أنها تمنع أيضاً الشخاص من الإشارة إليه في المحادثة مرة ثانية، كما انه تعمل على منع المستخدم من تلقي أي إشعارات بشأن ذلك الموضوع مرة أخرى.

وتعتبر تلك الميزة مختلفة عن الخيار التي أعلنت عنه منصة تويتر خلال الفترة الماضية من “كتم المحادثة”، حيث أن ذلك الخيار الموجود بها يقوم بعمل إيقاف تشغيل الإشعارات لسلسة الرسائل التي تم ذكر فيها المستخدم، حيث يتيح خيار ترك المحادثة التي أتاحته المنصة ظهور المستخدم المشار إليه كنص عادي في التغريدة، وذلك بدلاً من الارتباط التشعبي التي تقوم به المنصة والذي يراه الشخص عادة إذا قام بالنقر على مؤشر تويتر الخاص بالمستخدم.

تحاول تلك المنصة خلال هذه الفترة طرح العديد من الميزات الرائعة التي تفيد المستخدمين، حيث تعمل دائماً على جذب العديد من المستخدمين خلال هذه الفترة إلى المنصة في ظل منافسة كبيرة بين العديد من التطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث ترغب كل منصة في الاستحواذ على العدد الأكبر من النشطاء والمستخدمين خلال هذه المرحلة من أجل تحقيق الكثير من الرباح المالية والتأثيرات المختلفة في الكثير منهم، وتزداد يومياً شعبية تويتر في العديد من دول العالم والوطن العربين حيث أنه من أفضل التطبيقات التي تنشر التغريدات المصغرة في العالم، لذا يحرص الكثير من النشطاء على الاشتراك فيه، لما يحتويه من معلومات ومتابعة حية للكثير من الشخصيات المهمة في العالم.