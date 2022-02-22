روسيا للأوروبيين: مرحبا بكم فى عالم جديد.. 2000 يورو سعر النفط قريبا

جدة - نرمين السيد - وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسى، عبر حسابع الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أصدر المستشار الألمانى أولاف شولتز تعليماته بوقف اعتماد خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2.. إذا مرحبا بكم فى عالم جديد حيث سيدفع الأوروبيون قريبا 2000 يورو مقابل ألف متر مكعب من الغاز".
وكان المستشار الألمانى أولاف شولتز، قد صرح بإن بلاده اتخذت خطوات لوقف عملية التصديق على خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" القادم من روسيا، ردا على التحركات الروسية فى أوكرانيا.
وأضاف المستشار الألمانى فى تصريحات للصحفيين فى برلين، نقلها "سكاى نيوز عربية"، أن حكومة بلاده قررت إعادة تقييم تصريح خط الأنابيب، الذى لم يبدأ العمل بعد، معلقا: "سيستغرق بعض الوقت".
وواجه خط الأنابيب الذى ينقل الغاز الطبيعى من روسيا إلى ألمانيا انتقادات من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التى رأت فيه اعتماد متزايدا من أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية.
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