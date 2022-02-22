قفزة فى أسعار النفط الأمريكية على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكشفت "cnn بالعربية" أن الأسواق الأوروبية تراجعت بعد طلب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بتحرك قوات إلى أوكرانيا، حيث قفزت أسعار النفط الخام الأمريكية أكثر من 5٪، بينما وصلت أسعار النفط الخام العالمية إلى ما يقرب من 100 دولار للبرميل.
وتعتبر روسيا المنتج الثانى للنفط والغاز الطبيعى فى العالم، وقد يؤدى أى انقطاع فى التوريد بسبب القتال أو العقوبات إلى زيادة أسعار النفط العالمية.
ومن المتوقع أن ترتفع جميع تكاليف الطاقة وتدفئة المنازل والكهرباء ووقود الطائرات وتكاليف الأعمال والنقل الأخرى، مما سيؤدى بدوره إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلك.
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