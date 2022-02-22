الخارجية الروسية: العقوبات الغربية غير شرعية

جدة - نرمين السيد - رفضت الخارجية الروسية، العقوبات الغربية الموقعة على موسكو بعد قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا، مؤكدة أن هذه العقوبات غير شرعية.





كما أفادت الخارجية الروسية، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن دبلوماسيها فى أوكرانيا تلقوا تهديدات. هذا وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل أن العقوبات الأوروبية على روسيا استهدفت 27 فردًا وكيانًا روسيًا يقوضون وحدة أوكرانيا.

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