جو بايدن: الاستفزازت الروسية تسببت فى زيادة أسعار الطاقة

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى عرضته قناة "إكسترا نيوز"، أنهم يراقبوا أمن الطاقة وبحث حل أزمة سلاسل التوريد وشدد بايدن، على أنهم عملوا مع ألمانيا لضمان أن مشروع نورد ستريم 2 الروسى لن يمضى قدما إلى الأمام.

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