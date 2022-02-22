الكرملين: بوتن في اجتماع ولم يتابع خطاب بايدن بشأن أوكرانيا

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لم يتابع خطاب نظيره الأميركي جو بايدن الذي أعلن فيه فرض عقوبات على موسكو.
وأضاف أن بوتن لديه اجتماع عمل الآن.
وفي خطاب له، كشف بايدن عن حزمة العقوبات الأولى على روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على النخبة الروسية وعائلاتهم.
وأكد بايدن أن الحزمة الأولى من العقوبات ضد روسيا تبدأ الآن، وأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات قاسية على بنكين روسيين بالفعل.
وتشمل العقوبات حتى الآن، إلغاء العمل مع خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" القادم من روسيا، وعقوبات الحظر الكاملة على بنك "VEB "، وعقوبات على البنك العسكري الروسي، وعقوبات على ديون روسيا السيادية.
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