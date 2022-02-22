بايدن: اعتبارًا من الغد سنفرض أيضًا عقوبات على النخب الروسية وأفراد أسرهم

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن الشريحة الأولى من العقوبات لفرض تكاليف على روسيا ردًا على إجراءات الأمس، وإعلان الرئيس الروسى استقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا.





وغرد "بايدن عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، قائلا : "اليو ، وبالتنسيق الوثيق مع حلفائنا وشركائنا، أعلن عن الشريحة الأولى من العقوبات لفرض تكاليف على روسيا ردًا على إجراءات الأمس"، متابعًا : "ابتداءً من الغد - واستمرارًا فى الأيام المقبلة - سنفرض أيضًا عقوبات على النخب الروسية وأفراد أسرهم".

وواصل: " تلك النخب الروسية تشارك فى المكاسب الفاسدة لسياسات الكرملين ويجب أن يشاركوا فى الألم أيضًا"، وذلك بحسب التغريدة. وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع أمس على قرار الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.

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