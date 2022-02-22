تحذير من العواقب الاقتصادية لأزمة أوكرانيا.. زيادة أسعار الطاقة والطعام

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحيفة فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن الخطر الذى يلوح فى الأفق باشتعال حرب على حدود الاتحاد الأوروبى، يعنى خلق حالة جديدة من عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد العالمى الذى تضرر بالفعل بسبب العديد من العوامل على رأسها جائحة فيروس كورونا المستجد ومعدلات التضخم وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرملين وجه القوات الروسية بدخول المناطق الانفصالية فى أوكرانيا، دونيتسك ولوجانسك، فى وقت متأخر من أمس الاثنين، وبالفعل بدأت آثار تلك التحركات بالظهور، حيث هبطت أسعار الأسهم وارتفعت أسعار الطاقة.

وأضافت الصحيفة أن وقوع معارك فعلية فى أوكرانيا من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى أسعار الطاقة وكذلك زيادة فى أسعار الطعام، بالإضافة إلى أنه قد يتسبب فى تفاقم المخاوف من التضخم وإخافة المستثمرين، وهو مزيج من شأنه أن يهدد النمو العالمى للاقتصاد.

ونوهت الصحيفة عن أن أوروبا تحصل على نحو 40% من الغاز الطبيعى و25% من النفط من روسيا، وهو ما يُرجح ارتفاعات حادة فى فواتير الوقود والتدفئة بالمنازل الأوروبية، والتى بالفعل شهدت ارتفاعات خلال الفترة الأخيرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن روسيا أيضًا تعتبر أكبر مصدر فى العالم للقمح، وبجانب أوكرانيا، تمثل البلدان ما يقرب من ربع إجمالى الصادرات العالمية من القمح، موضحة أن أوكرانيا ترسل أكثر من 40% من إنتاجها من القمح والذرة إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقبع مخاوف من أن تداعيات حدوث عجز فى الطعام وارتفاع فى أسعار السلع الأساسية فى تلك المناطق وما يترتب عليه.

وذكرت الصحيفة أن العواقب الاقتصادية للنزاع المحتمل فى أوكرانيا من المُرجح أن تتأثر بها المناطق الضعيفة على مستوى العالم أكثر من بقية الدول.

وفى هذا الصدد، قال إيان جولدن، أستاذ العولمة والتنمية بجامعة أوكسفورد، فى تصريحات للصحيفة، إن "الشعوب الأفقر تنفق أجزاء أكبر من أجورها على الطعام والتدفئة".