عاجل- الرئيس الأوكرانى يصدر مرسوما بتجنيد قوات احتياط لمدة محددة

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأوكرانى، بحسب قناة "إكسترا نيوز"، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أنه مستعد لإنهاء الحرب من خلال المحادثات، لافتًا إلى أنه يهتم بالحفاظ على سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.

وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وقع أمس على قرار الاعتراف باستقلال لوغانسك ودونيتسك عن أوكرانيا وسط رفض أوروبى وأمريكى وأممى للقرار الروسى.