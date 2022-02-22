نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعلام رسوم المرافقين برقم الإقامة وحاسبة الاستعلام عن رسوم التابعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام رسوم المرافقين برقم الإقامة ومعرفة رسوم المرافقين والتابعين وكيفية حساب رسوم المرافقين من اهم الموضوعات التي تهم المقيمون بالمملكة العربية السعودية، حيث يمكن استعلام رسوم المرافقين من خلال الأنترنت وحساب دون الذهاب ألى مقر إنهاء الخدمة، ويأتي هذا ضمن التحول الرقمي التي تهدف إليه المملكة العربية السعودية ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، وتعمل هذه الخدمات علي التيسير علي المواطنين والمقيمين بالمملكة من خلال توفير الوقت والجهد عليهم، ونقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الهوية، وآلية استخدام حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين وكما نقوم بعرض الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين 1443 بالمملكة العربية السعودية وطريقة سداد رسوم المرافقين عن طريق بنك الراجحي.

استعلام رسوم المرافقين برقم الإقامة

توفر وزارة الداخلية خدمة الاستعلام عن رسوم التابعين ومعرفة رسوم المرافقين برقم الإقامة من خلال التسجيل في أبشر الاستعلامات الإلكترونية، حيث توفر بوابة ابشر الإلكترونية خدمات عديدة يمكن الاستفادة منها، فنجد أنها تقدم للمقيمين بالمملكة خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة والاستعلام عن صلاحية التأمين الصحي برقم الهوية، والاستعلام عن المخالفات المرورية، وغيرها من الخدمات التي تساعد المقيمين والمواطنين بالمملكة في إنهاء المعاملات الحكومية بكل سهولة ويسر.

طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين

أجرت الحكومة السعودية تعديلات علي رسوم المرافقين، حيث قامت المديرية العامة للجوازات بزيادة أسعار تجديد الإقامة ورسوم المرافقين في يناير2020 لذلك ينبغي علي المرافقين بالمملكة ضرورة التأكد من صلاحية الإقامة ودفع رسوم الإقامة ورسوم المرافقين، ونقوم بعرض كيفية استعلام رسوم المرافقين برقم الإقامة فيما يلي:

الولوج إلى رابط موقع أبشر الرسمي . الضغط على القسم الخاص ب”المقيمون”. الضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”. يظهر أمامك على الشاشة العديد من الاستعلامات الإلكترونية. اضغط على زر”المزيد” الذي يوجد أسفل الجوازات. تظهر أمامك علي الشاشة كافة خدمات الجوازات المتاحة علي موقع أبشر. اضغط على اختيار”خدمة التابعين”. تظهر على الشاشة أمامك كافة البيانات والمعلومات التي تخص الاستعلام عن رسوم المرافقين.

كيفية الاستعلام عن رسوم المرافقين بدون رقم الإقامة

نجد عمليات بحث متكررة عن طريقة معرفة رسوم المرافقين بدون رقم الإقامة، ففي حال لا ترغب في الاستعلام عن رسوم المرافقين بدون الدخول لأبشر يمكنكم تتبع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى رابط موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني.

اضغط على قسم المقيمين.

الدخول إلى نافذة الخدمات الإلكترونية.

اضغط على كلمة المزيد لكي تظهر أمامك كافة الخدمات المقدمة.

انقر على خيار “خدمة الاستعلام مرافقين”.

تظهر أمامك كافة الرسوم المقررة على المرافقين لديك.

كيفية حساب رسوم المرافقين 2022

توفر بوابة مقيم الإلكترونية رابط حاسبة رسوم المرافقين، حيث يتمكن الوافد المغترب من خلالها احتساب رسوم المرافقين المقررة عليه بكل سهولة ويسر، وفيما يلي طريقة حساب رسوم المرافقين في السعودية إلكترونيًا:

اللوج إلى رابط “بوابة مقيم الإلكترونية “.

اضغط على الإجراءات المطلوبة التي ترغب في الاستعلام عنها.

انقر على “تجديد الإقامة”.

يطلب الموقع تحديد عدد التابعين أو المرافقين.

قم بعد ذلك بتحديد المدة الزمنية الخاصة بالتجديد.

انقر على تاريخ انتهاء الإقامة.

اضغط على أيقونة “احسب”.

تظهر أأمامك على الشاشة كافة الرسوم المقرر سدادها.

رابط حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين

يمكن حساب رسوم المرافقين من خلال رابط حاسبة رسوم المرافقين، حيث يمكن معرفة قيمة رسوم المرافقين أو التابعين لك إلكترونيا، وتعد هذه الخدمة هي أداء تقوم باحتساب الرسوم التابعين المقررة عليك بأثر رجعي إذا لم تكن مدفوعة لذلك ينبغي علي المقيمين بالمملكة الاستفادة من خدمة حاسبة الاستعلام عن رسوم المرافقين برقم الإقامة في دفع الرسوم حتي لا يقع تحت العقوبة القانونية أو دفع غرامات التأخير.

طريقة سداد رسوم المرافقين والتابعين 1443

يمكن للوافدين والمغتربين سداد رسوم تجديد الإقامة ورسوم المرافقين إلكترونيًا دون الحاجة للذهب إلى أحد مقرات الجوازات، ففي ظل اعتماد على التحول الرقمي في كافة الوزارات والقطاعات الحكومية تعتمد معظم المصالح الحكومية على المنظومة التكنولوجية في إنهاء المعاملات الحكومية مع المواطنين والوافدين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية، ومن أه هذه الخدمة هو خدمة سداد رسوم المرافقين الجديدة عبر شبكة الإنترنت من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط الموقع الرسمي بنك الراجحي الإلكتروني.

تسجيل الدخول على الموقع من خلال إدخال البيانات التالية: كتابة اسم المستخدم بطريقة صحيحة. إدخال كلمة المرور بدقة.

اضغط على أيقونة “دخول” للمتابعة.

انقر على اختيار “قائمة المدفوعات ” الموجودة في جانب الصفحة.

اضغط على خيار “المدفوعات الحكومية”.

قم بالنقر على تبويب “خدمات المقيمين”.

اضغط على أيقونة دفع.

قم بإجراء الطلب الذي ترغب في إنهائه.

إدخال رقم الإقامة الخاص بك والتأكد من صحته.

ثم قم بإدراج مدة انتهاء الرسوم.

يطلب الموقع إدخال رقم الحساب.

انقر على أيقونة التالي.

وبهذا نكون وصلنا إلى ختام محتوانا عن رسوم المرافقين في السعودية 2022 بعد عرض طريقة الاستعلام عن رسوم المرافقين والتابعين، وكيفية استخدام حاسبة رسوم المرافقين 1443 ومعرفة رسوم المرافقين بدون الدخول لأبشر، كما قمنا بعرض كيفية سداد رسوم المرافقين عبر الموقع الإلكتروني لبنك الراجحي.