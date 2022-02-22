كيف تقدم المطلقة على سكني ورقم خدمة العملاء

كيف تقدم المطلقة على سكني وخصوصًا بعد أن قامت وزارة الإسكان السعودية بإطلاق شروط التقديم على الإسكان للنساء 2022 والتي شملت شروط شقق المطلقات والأرامل 2022 سعيًا وراء تمكينهم من الحياة الكريمة مع أبنائهم، وقد قامت الوزارة بتخصيص العديد المنتجات لصالح المطلقات، لهذا سنتعرف على شروط سكني للمطلقات بدون أطفال أو في وجود أبناء، وسوف نجيب على تفاصيل كيف اقدم على سكن من الضمان الاجتماعي بعد أن قدمنا بالتفصيل جواب كيف اعرف اني مستحق في الإسكان التنموي 2022.

كيف تقدم المطلقة على سكني

تستطيع المرأة السعودية أن تضمن مسكن مناسب لها ولأبنائها من زوجها إن كان مواطن حاصل على الجنسية السعودية من خلال التقديم على الدعم السكني من منصة وزارة الإسكان السعودية، وبالتالي ينبغي معرفة كافة الإجراءات المطلوبة، فأما عن جواب كيف تقدم المطلقة على سكني فهي كما يلي:

زيارة رابط منصة سكني الإلكتروني (sakani.sa) التابع للإسكان.

تسجيل الدخول، أو اختيار تبويب مستخدم جديد لإدخال البيانات والحصول على حساب.

ثم البدء في تقديم الطلب عن طريق تقديم المستندات المطلوبة وكتابة كافة بيانات التحقق الشخصي مثل رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

اكتب بيانات التواصل مثل العنوان ورقم الجوال، حتى تحصل على كود التحقق لإتمام عملية التسجيل.

بعد أن تنتهي من كافة الخطوات عليك الانتظار لحين الموافقة والتي تأتي لجميع العملاء وخصوصًا المطلقات عقب دراسة الأهلية.

شروط سكني للمطلقات 2022

وضعت الوزارة عدد من الشروط لاستحقاق المنتجات السكنية وخصوصًا للمطلقات والأرامل أو النساء بوجه عام، فيمكن التقديم والقبول في حال توافرت الشروط التالي:

الحد الأدنى لمدة طلاق المرأة هي عامين بحد أدنى وينبغي أن يكون لديها أبناء تعمل على إعالتهن.

السن ينبغي ألا يكون أقل من 25 سنة.

المرأة لا بد أن تكون حاصلة على الجنسية السعودية وتقيم داخلها أيضًا، إلا في حال كانت أجنبية ولكن أبنائها حاصلين على الجنسية.

رقم سكني الموحد خدمة العملاء

عليك التواصل على الرقم الموحد لخدمة عملاء وزارة الإسكان السعودية على رقم 199090 من أي مكان داخل المملكة لمعرفة كافة التفاصيل عن الدعم السكني للمطلقات.