31 وفاة و11254 إصابة كورونا في الأردن

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة الإثنين، عن تسجيل 31 وفاة و11254 إصابة كورونا جديدة في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13713 وفاة و1582161 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم، 21.55 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 153017 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 187 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 202 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 1032 حالة.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 20 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 33 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 15 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 25 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 39 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 18 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 16 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 18 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 11 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 14048 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل إلى 1415431 حالة.

كما أشار إلى إجراء 52222 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 16020086 فحصاً.