أزمة أوكرانيا تصعد بالنفط ليغلق قرب أعلى مستوى منذ 2014

قفزت أسعار النفط مقتربة من 100 دولار للبرميل بعد أن أمرت موسكو بإرسال قوات إلى منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، لتغلق قرب أعلى مستوى منذ 2014 في أعقاب مساع لدول غربية لوقف ما تخشى أن يكون بداية غزو روسي شامل.

وصعدت عقود خام برنت القياسي العالمي أثناء الجلسة إلى 99.50 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2014، قبل أن تسجل عند التسوية 96.84 دولار، مرتفعة 1.52 دولار أو 1.5 بالمئة.

وسجلت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط أيضا أعلى مستوى في سبع سنوات مع وصولها إلى 96 دولارا للبرميل قبل أن تغلق عند 92.35 دولار، بزيادة 1.28 دولار أو 1.4 بالمئة عن مستوى الإغلاق يوم الجمعة.

وكانت الأسواق في الولايات المتحدة مغلقة الاثنين في عطلة عامة.