انت الان تتابع تفاصيل خبر من هو مؤسس الدولة السعودية الاولى والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وضح نخبة من أساتذة التاريخ الحديث في جامعات متفرقة في المملكة العربية السعودية لمحات تاريخية عن الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الاولى، وكيف تشكلت الدرعية.

ومن هذا المنطلق أشار الدكتور عبد المحسن الرشودي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة الإمام محمد بن سعود في مقطع توثيقي نشره التواصل الحكومي بمناسبة تأسيس الدولة السعودية إلى بعض المناطق بالمملكة التي شهدت عمق مراحل التاريخ على يد الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الاولي عام 1139 هجري الموافق 1727 ميلادي.

كيف تشكلت الدرعية؟

بين الدكتور الرشودي أن الدرعية تشكلت في البداية على يد مانع ربيعة المريدي في عام 850 واستمرت الدرعية تحت حكم أبناء المريدي ثم انتقل الحكم إلى آل مقرن الذين كان منهم محمد بن سعود أمير الدرعية وأول أمراء الدولة السعودية الأولى، ولكن برغم من تأسيس الدرعية لم يكن فيها حدا فاصلا ومنعطفا تاريخيا لأنها كانت بحاجة لأمور متعددة من ضمنها الأمن.

جهود الإمام محمد بن سعود في تأسيس الدولة السعودية الأولى

ذكرت الأستاذة الدكتورة مها آل خشيل أستاذة التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة الأميرة نوره إن الإمام محمد بن سعود رأي بأم عينه حالة الانقسام التي يعيشها المجتمع وتأثيرها السلبي على المجتمع فما معنى أن تعيش المنطقة كلياً في حالة صراع لا يهدأ، وأوضحت أنه من هنا بدأ بضم المناطق المحيطة به لإقامة الدولة وبذلت في تلك الفترة جهود فكرية لإقناع الدويلات والبلدان بالقيمة التي سيحصلون عليها إذا انضموا إلى هذه الدولة.

وأضافت آل خشيل أن الإمام محمد بن سعود في هذه المرحلة بأي حملة عسكرية ضد الآخرين إلا حينما تعرضت إحدى المناطق التابعة له إلى هجوم مضاد وبالتالي كان لا بد من إظهار القوة.

ومن جهتها نوه الدكتور محمد عبد اللطيف أستاذ التاريخ بجامعة الملك سعود أن الجزيرة العربية كانت تعاني من عدم الوحدة فكان بحاجة إلى موحد لا شك أن الإمام محمد شعر بالمسؤولية تجاه مجتمعه والمسؤولية تجاه المنطقة، ففرض منطق جديد وفرض واقع جديد إلا هو واقع المواطنة فراح يقطع الطريق على المفسد في المجتمع وهذه من الأشياء التي وأجهها محمد بن سعود وهذا الروق الذي شرعه وفق كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهى الرسالة التي قامت بها الدولة السعودية.

وكشف الأستاذ الدكتور طلال الطريفي أستاذ التاريخ السعودي بجامعة الإمام محمد بن سعود أن محمد بن سعود نتيجة التزامه بهذه الرسالة ما أصبحت حدودها من الحديدية جنوباً حتى حوران أو حتى حدود الأردن شمالا ومن مسقط شرقاً حتى البحر الأحمر غرباً.

كما أن محمد بن سعود فرض واقع جديد وهو حماية القوافل وهذا انعكس على حركة التجارة داخل المنطقة، فضلا على زيادة الحرف والصناعات واصبح هناك حراك اقتصادي مختلف تماما عما كان عليه، كما أشار الدكتور الطريفي إلي أن الناس بدأت تتسامع لان الدرعية هذه أصبحت حاضرة.

السمات الشخصية للإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الاولى

تقول الأستاذة الدكتورة مها آل خشيل أن المصادر التاريخية وقد أشارت إلي أن الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الاولى عرف بالكرم والشهامة وحب العلم والتدين والصلاح والوفاء بالعهد ومساعدة المحتاجين الغير قادرين على الزواج، كما أنه يتمتع بالصبر والقدرة وهذه واضح في حكمه للبلاد حيث حكم البلاد لمدة 40 عاما متواصلة وهى ظاهرة فريدة في تلك الفترة أن يحكم شخص واحد هذه المدة الطويلة وتكون الدولة في حالة استقرار وفرها الإمام للمنطقة، حيث تمتعت خلالها بمكانه اقتصادية واجتماعية مرموقة فهو ترك الراحة وقضى أربعين عاما من حياته في مشروع البناء ومشروع الوحدة ضحى فيها براحته وبأقرب الناس إليه خسر فيها اثنين من أبنائه في المواجهات، وهذه السمات التي يرى فيها المجتمع العربي النموذج الأمثل.