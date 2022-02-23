بايدن يحذر بوتين: لا يزال هناك متسع من الوقت لتجنب أسوأ سيناريو

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن خلال تصريحاته من البيت الأبيض بشأن الأزمة الأوكرانية، نقلها "cnn بالعربية" أنه لا شك أن روسيا هى المعتدية على أوكرانيا، محذرًا: "لا يزال هناك متسع من الوقت لتجنب أسوأ سيناريو بالدبلوماسية".

وأعلن الرئيس الأمريكى أنه سمح بتحركات إضافية للقوات الأمريكية والمعدات العسكرية فى أوروبا "لتقوية" حلفاء البلطيق فى إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بعد أن أمر الرئيس الروسى القوات الروسية بدخول منطقتين انفصاليتين فى أوكرانيا.

وأوضح بايدن، أنه يريد أن يكون واضحًا أن هذه "تحركات دفاعية تمامًا من جانبنا"، موضحًا: "ليست لدينا نية لمحاربة روسيا لكننا نريد أن نرسل رسالة لا لبس فيها: أن الولايات المتحدة مع حلفائنا سوف يدافعون عن كل شبر من أراضى الناتو والالتزام بالالتزامات التى قطعناها على أنفسنا لحلف شمال الأطلنطى".