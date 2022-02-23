عروض اليوم بأسواق العثيم المملكة العربية السعودية على الاجهزة المنزلية

تعتبر العثيم واحدة من أشهر المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف الأجهزة الكهربائية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على أبرز الأجهزة التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

عروض العثيم في المملكة العربية السعودية على الأجهزة الكهربائية

تعد العثيم واحدة من أشهر المتاجر الإلكترونية المتوفرة بالملكة العربية السعودية وتقدم إلى عملائها الكثير من العروض على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي.

أسعار عروض أسواق العثيم بالسعودية على الأجهزة المنزلية

صانع طعام كينود 220 فولت المتوفرة بسعر 275.000 ريال سعودي. خلاط كينوود مع مطحنة ومتوفرة بسعر 99.00 ريال سعودي. فرن أمجوي باور كهربائي 45 لتر ومتوفرة بسعر 489.000 ريال سعودي. يحتوي العرض على محضر طعام براون 303 اف اكس ومتوفرة بسعر 449.000 ريال سعودي. يشمل العرض على غلاية مياه كلكي أون ومتوفرة بسعر 149.00 ريال سعودي. يتوفر في المتجر عرض على غلاية مياه كليك أون ستيل المتوفرة بسعر 35.00 ريال سعودي. يشمل العرض على خلاط نيكاي مع مطحنة بي أي ومتوفرة بسعر 109.00 ريال سعودي. يحتوي العرض على أجهزة مايكرويف كليك وان المتوفرة بسعر 299.00 ريال سعودي.

خصومات العثيم في السعودية

توفر العثيم عروض على الأجهزة الكهربائية الأخرى التي من بينها كلًا من التالي.

يحتوي العرض على صانع طعام جيباس المتوفرة بسعر 135.00 ريال سعودي. يشمل العرض غلاية مياه نيكاي المتوفرة بسعر 69.00 ريال سعودي. يحتوي العرض على خلاط فيليبس المتوفرة بسعر 179.00 ريال سعودي. يحتوي العرض على خلاط جيباس المتوفرة بسعر 115.00 ريال سعودي.

خصومات العثيم على أجهزة المطبخ

توفر العثيم عروض متنوعة على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي