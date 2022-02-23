نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب لبناء مسكن وتوزيع أراض في ليبيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة ترقب فتح التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب في ليبيا من الخدمات التي نترقب تفعيلها قريباً، حيث تسعى الحكومة لتوفير المساعدات المالية للفئات التي ينطبق عليها شروط الحصول على المسكن في كل المحافظات والمجن الليبية، وفي ظل أوضاع تمر بها البلاد وتعاني من خطر انتقال كورونا، فقد تحدثت القيادات الليبية عن برامج للدعم، سوف تقوم من خلالها بتخصيص مبلغ مالي كبير لدعم الشباب المقبلين على الزواج حديثاً، وذلك ضمن القروض السكنية الليبية لتمكين الشباب من بناء المسكن أو توزيع الأراضي، وغيرها من الخدمات التي يوفرها المصرف العقاري الليبي، هذا بجانب برامج التوظيف وإيجاد فرص العمل.

التسجيل في منظومة القروض السكنية للشباب (قريباً)

تلك الخدمة ستمكن الشباب المقبلين على الزواج من تسجيل طلباتهم إلكترونياً، والتقديم على القروض السكنية والدخول في خدمة الحصول على وحدة سكنية، والاستفادة من المجهودات الحكومية لتسهيل وتيسير الحياة الظروف المعيشية للمواطنين من الفئات الأسد احتياجاً ومحدودي الدخل أو أصحاب الدخول المنخفضة والطريقة سيتم توضيحها فيور نشر رابط الخدمة.

يمكن للشباب التقديم على طلب التسجيل في منظومة القروض السكنية عن تفعيل الرابط مع اتباع باقي الخطوات:

زيارة موقع منظومة القروض السكنية “سيعلن عنه قريبا”.

يمكن زيارة موقع منصة حكومتنا الليبية وانتظار تفعيل الرابط والإعلان عنه رسميا.

قم بتعبئة البيانات المطلوبة في طلب التقديم الإلكتروني.

أدخل كافة المعلومات المطلوبة بكل دقة، والتحقق ورفع المستندات المطلوبة.

تفاصيل القروض السكنية الجديدة للشباب في ليبيا

لم يتم الإعلان حتى الآن عن أي تفاصيل حول النماذج المطلوب تقديمها وطريقة رفع المستندات حتى يتم طلبها ضمن أوراق التقديم التي حتى الآن سترفع على الموقع، ومن المنتظر أن يكون الإعلان قريبا، وبه كافة التفاصيل والمتطلبات، ومن المرجح أن يكون سقف القروض السكنية في حدود 150 ألف دينار، ز 200 أف دينار ليبي للقروض التجارية.

التسجيل في منحة الزواج

نعيد عليكم التنبيه حول ألية الاستفادة من تلك المنحة، والتعرف على طريقة التسجيل في منحة الزواج وهي الأخرى من الخدمات الهامة التي يجب على من ينطبق عليه الشروط الدخول على موقعها وإدخال البيانات وإرسال الطلب.