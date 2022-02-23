سماع دوى انفجارات تهز دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر محلية لـ روسيا اليوم أن صوت الانفجار سمع بوضوح فى مناطق وسط المدينة، بينما تفيد الأنباء الأولية بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أنه أصدر مرسوما باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش فى المرحلة الخاصة، مشيرا إلى عدم ضرورة إعلان التعبئة العامة.

وقال زيلينسكى فى كلمة موجهة للشعب الأوكرانى: "حتى اليوم لا توجد هناك حاجة للاستنفار العام. ونحتاج إلى تكملة قوام الجيش الأوكرانى وغيره من التشكيلات العسكرية بسرعة".