جدة - نرمين السيد - وذكرت مصادر محلية لـ روسيا اليوم أن صوت الانفجار سمع بوضوح فى مناطق وسط المدينة، بينما تفيد الأنباء الأولية بأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.
من جانبه، أعلن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، أنه أصدر مرسوما باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش فى المرحلة الخاصة، مشيرا إلى عدم ضرورة إعلان التعبئة العامة.
وقال زيلينسكى فى كلمة موجهة للشعب الأوكرانى: "حتى اليوم لا توجد هناك حاجة للاستنفار العام. ونحتاج إلى تكملة قوام الجيش الأوكرانى وغيره من التشكيلات العسكرية بسرعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سماع دوى انفجارات تهز دونيتسك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.