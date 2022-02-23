كندا تصدر قرارا عاجلا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة روسيا اليوم، أن ترودو اتهم موسكو بـ"غزو إضافى لدولة ذات سيادة"، على خلفية الاعتراف الروسى باستقلال دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الكندى، فى بيان له: "سوف نحظر على الكنديين الانخراط فى شراء سندات الدين الحكومية الروسية، وسنفرض عقوبات إضافية على المصارف الروسية المدعومة من الدولة ونمنع أى تعاملات مالية معها".

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