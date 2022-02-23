الآن الحالات المستبعدة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

يبحث الكثير من المواطنون الآن عن كافة تفاصيل الضمان الاجتماعي المطور الجديد. والذي أعلنت عنه مسبقا وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن منظومة رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية.وتسعي المملكة الآن والوزارة في تعديل نظام الضمان وتوفير منظومة إلكترونية جديدة بهدف دعم المواطنين الأكثر أحتياجا بالمملكة. وتوفير فرص عمل جديدة لذويهم لجعلهم أكثر إنتاجا لا احتياجا.وقد تسائل الكثيرون عن النظام الجديد من الضمان الاجتماعي المطور، وما هي آلية عمله. وهل سيكون كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي القديم في نفس النظام المطور الجديد. الكثير من التساؤلات من قبل المواطنين وقد وضحت الوزارة الإجابات الخاصة بها.

نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه تم فتح باب التسجيل الإلكتروني من خلال منصة دعم الإلكترونية .في الفترة المحددة لمدة ستة أشهر من فتح باب التسجيل الإلكتروني.ولابد من تسجيل كافة البيانات بالنظام الجديد ، فقدت أكدت الوزارة أنه لا يوجد نقل بيانات لمستفيدي نظام الضمان الاجتماعي القديم للجديد. ومن لم يقدم في النظام المطور سيخرج من منظومة الضمان الاجتماعي. ويهدف النظام المطور الجديد لتحسين الحالة المادية للمستفيدين والمحتاجين. وتوفير فرص عمل مناسبة لأفراد أسرة المستفيد القادرين على العمل.

الحالات المستبعدة من الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443

ضمن نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد هناك حالات. لا يستحق فيها الأفراد الحصول .على معاش الضمان الاجتماعي.والحالات التي لا يستحق فيها الأفراد كالتالي.

الأفراد الذين يزيد دخلهم عن 1100 ريال سعودي ويكون لكل تابع فيهم نصيب 500 ريال سعودي.فيتم مقارنة الدخل بالحد المانع لاستحقاق المعاش. بحيث يغطي المعاش الأشخاص الأكثر احتياجا الذي لا يكفي دخلهم الحاجات الأساسية.ويتم احتساب ذلك من خلال الوزارة.

في حالة عدم تطابق المستندات المقدمة من المستفيد وأسرته مع المستندات الحكومية الموجودة.

عند ثبوت أن المستفيد قابل للتأهيل ولكنه لا يلتزم بخطة التأهيل المقدمة من قبل الهيئة.

عند حصول المستفيد على أي دعم حكومي آخر.

إذا ظل المستفيد مقيم خارج المملكة العربية السعودية لمدة تسعون يوما أو أكثر.

هذا وقد أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن جريس الجريس. أن النظام المطور الجديد سيشمل الذكور المحتاجين الأقل من 60 عام، وهذا لم يكن متاح من قبل.