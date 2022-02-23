نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل أو رقم الهوية 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل أو رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي ؛ يعتبر من أهم وابرز الخِدْمَات الحكومية الإلكترونية التي تقدمها حكومة المملكة الى المواطنين المؤهلين المستحقين للحصول على منح هذه الأراضي ، ومن هذا المنطلق فإنه سوف يتم عبر هذا المقال من خلال موقع ثقفني توضيح طريقة إجراء استعلام عن منحه الأرض برقم السجل المدني.

منح الأراضي وزارة الإسكان السعودية

في ضوء حرص المملكة العربية السعودية على توفير كل سبل الراحة والحياة الكريمة للمواطنين تم إطلاق مبادرة منح الأراضي التي يمكن من خلالها للمواطن الحصول على قطعه ارض وإقامة المنازل عليها لمواجهة غلاء العقارات وتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030م والتي تهدف الى رفع نسبه تملك الأراضي والعقارات لأبناء الوطن.

وبطبيعة الحال تم إضافة مجموعة من الشروط الإلزامية. التي تهدف جميعها الغوص ولهذه من حالها مستحقيها مثل عدم وجود أصول ثابتة او امتلاك أراضي أو عقارات والتمتع بالجنسية السعودية وغيرهم من الشروط الأخرى.

طريقة الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل

يتم تقديم طلب الحصول على منحه ارض الى البلدية التابعة الى وزاره الإسكان السعودية في منطقه إقامة المواطن، ويمكن لأي مواطن قد قام بالتقديم للحصول على منحة أرض اتباع الاستعلام عن منحة ارض برقم السجل وحالة الطلب عبر الخطوات التالية:

الذهاب مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص ب بوابة بلدي السُّعُودية

بعد الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمنصة بلدي ؛ يتم الضغط على الخدمات الإلكترونية.

من خلال قائمة الخِدْمَات الإلكترونية يتم النقر على الاستعلام عن المنح.

ثم اختيار خدمه استعلام عن منحة أرض برقم السجل.

سوف ينتقل المستخدم الى صفحة الاستعلام ويجب إدخال رقم السجل المدني في الخانة المخصصة له.

ثم النقر على موافق.

بذلك سوف يظهر للمستخدم كافة التفاصيل الخاصة بطلب منحه الأرض والمرتبطة برقم السجل الذي تم إدخاله في الخطوة السابقة بالتفصيل

طلب منحة أرض من الديوان الملكي

يمكن لأبناء المملكة العربية السُّعُودية تقديم طلب الحصول على منحة أرض إلى الديوان الملكي. حيث يقوم الموظف المختص بالرد على صاحب الطلب ثم دراسة ومراجعة هذا الطلب تمهيدا لعرضه على خادم الحرمين الشريفين للحصول على الموافقة. وينبغي إرفاق كافة الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاق صاحب الطلب للحصول على منحة الأرض.