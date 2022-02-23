تمويلك براتب 4000 ريال قرض شخصي بدون ضامن ولا تحويل راتب البيت الأهلي للتمويل للمنشأت يبدأ من 250 الف ريال

بسبب الظروف التي تسود العالم من حالات غلاء غير عادية في جميع السلع وما ترتب عليها من كساد في البيع والشراء وعجز فى دفع أقساط القروض وشراء متطلبات الحياة لذا لجأ البعض الى القروض حيث تقدم شركة البيت الاهلى تمويلات للافراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشروط ميسرة للغاية حيث توفر شركة البيت الاهلى التمويل حتى 300 ألف ريال سعودي مع إمكانية السداد المبكر وذلك وفق حسم سمة بحسب الأنظمة واللوائح المتبعة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتقدم للمواطنين والأفراد قرض شخصي بدون ضامن ولا تحويل راتب براتب يبدأ من 4.000 ريال سعودي ميسر السداد من شركة البيت الأهلى للتمويل، حيث تقدم شركة البيت الاهلى التمويل بنظام المرابحة نسعى في شركة البيت الأهلي للتمويل لتقديم مجموعة واسعة من الحلول التمويلية التي تلبي إحتياجات جميع أنواع الأعمال التجارية وتخدم قطاع الشركات المتوسطة والصغيرة بما يساعدها بتحقيق أهدافها الإستثمارية ويضمن استقرارها واستدامتها بالسوق السعودي والإستمرار بالتوسع والنمو في أنشطتها التجارية ، كما تقدم شركة البيت الاهلى قرض السيارات بصيغة الإيجار التمويلي، حيث تتميز هذه الشركة بأنها معتمدة من البنك المركزي السعودي، ومن خلال مقالي نوضح شروط الحصول على التمويل ونوضح كذلك كيفية التقدم للحصول على التمويل والاوراق المطلوب تقديمها للشركة.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض شخصي من شركة البيت الاهلي:

أوضحت شركة البيت الأهلي من خلال صفحتها عبر موقع تويتر عن ضرورة توافر بعض الشروط اللازم توافرها للحصول على القرض، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا هذه الشروط وهي:

من أهم الشروط التي يجب توافرها لدى المواطنين السعوديين أن يكون الدخل الشهري لهم بحد أدنى 4 ألف ريال سعودي، أما الأشخاص الوافدين يكون الدخل لشهري لهم بحد ادنى 5 ألف ريال سعودي.

أن يكون عمر الشخص المتقدم يبدأ من 18 عام حتى 60 عام وفي حالة التقاعد يكون بحد أقصى 65 عام.

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم مدة الخدمة الخاصة به في العمل بحد أدنى لا تقل عن سنة في حالة أن المتقدم يعمل في القطاع الخاص، أما في حالة إنه يعمل لدى القطاع العام يكون بحد أدنى 3 أشهر.

أهم مزايا قرض المنشآت الصغيرة والمتوسطة من شركة البيت الأهلي:

من اهم مزايا تمويل المنشات تمويل يبدأ من 250,000 ريال ويصل لغاية 5,000,000 ريال .

من مميزات تمويل المنشات لشركة البيت الاهلي تملك العميل للسلعه وتسجيلها بإسمه من بداية العقد .

ومن اهم مزايا تمويل المنشات إمكانية التمويل بدون وجود كفيل .

ومن مميزات تمويل المنشات لشركة البيت الاهلي بهامش ربح منافس.

من اهم مزايا تمويل المنشات بفترة سداد مرنه.

من مزايا تمويل المنشات سهولة الإجراءات وسرعة التنفيذ .

الأوراق والمستندات المطلوبة لتمويل المنشآت بشركة البيت الأهلي:

مطلوب تقديم صوره من السجل التجاري .

يجب تقديم صوره من هوية / إقامة الشركاء في الشركة .

مطلوب تقديم كشف حساب بنكي أصل لآخر 6 شهور .

مطلوب تقديم العنوان الوطني للمنشأه .

مطلوب تقديم مستند القوائم المالية المدققه لآخر سنتين .

مطلوب تقديم صوره من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركه .

مطلوب تقديم صورة كروكي موقع المنشأه .

مطلوب تقديم صوره من ترخيص مزاولة النشاط الخاص بالشركة .

يجب تقديم أي مستندات أخرى قد تطلبها شركة التمويل .

كيفية الحصول على طلب التمويل من شركة البيت الأهلي:

أكدت شركة البيت الأهلي من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر عن ضرورة تقديم عدة مستندات واتباع عدة خطوات كالتالي: