شركة عبد اللطيف جميل وتمويل سيارة بدون مقدم ولا كفيل ولا رسوم إدارية بالتقسيط المرن

يبحث الكثيرين الراغبين في تملك سيارة الاحلام عن افضل العروض التي تقدم قرض تمويلي لشراء سيارتك وهنا تظهر شركة عبد اللطيف جميل بافضل عروض تمويلية لشراء واقتناء سيارة الاحلام بعروض تمويلية منافسة وبشروط ميسرة للغاية وبدون مقدم وبدون كفيل ولا رسوم ادارية وبفترة سداد طويلة كل ماعليك ان تتوجه الى مقر العروض وتختار سيارتك من بين السيارات بأحدث الطرازات والموديلات من عروض شركة عبد اللطيف جميل للتمويل المعتمدة من البنك المركزي السعودي هي من أكبر الشركات التي توفر أفضل العروض التمويلية على المركبات المختلفة تشمل السيارات الجديدة والمستعملة مع ضمان الأجزاء الميكانيكية والكهربائية لمدة ثلاث سنوات أو 60 ألف كم، لا تطلب الشركة كفيل غارم ولا دفعة أولى (مقدم السيارة) وتعطي تأمين شامل على المركبة، حيث يمكنك اختيار السيارة المناسبة لك من خلال المعارض الموجودة في مناطق المملكة العربية السعودية، ومن خلال مقالي نوضح اهم مزايا عروض شركة عبد اللطيف جميل وكيفية الحصول على التمويل والاوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها للشركة، ويقدم الطلب عبر الموقع الإلكتروني الذي يعمل بتقنية عالية في المساعدة عند اختيار الموديل المناسب لك حسب ظروفك المالية والدخل الشهري، وأيضاً يمكنك عمل مقارنة بين موديلات السيارات عبر الموقع، علاوة على ذلك يمكنك حساب التمويل والحصول على تسعيرة السيارة التي تريدها.

كيفية الحصول على تمويل سيارة شركة عبد اللطيف جميل:

نعرض من خلال هذا المقال كيفية الحصول على تمويل سيارة شركة عبد اللطيف جميل بالخطوات، علماً بأن القرض الذي يتم الحصول عليه بدون مقدم وبدون ضامن وهذه الخطوات هي:

ادخل على رابط موقع شركة عبد اللطيف جميل للتمويل.

أن يقوم الشخص المتقدم اختيار السيارة التي تريدها سواء من عروض التمويل أو جميع السيارات.

الضغط على أيقونة التأكد من حالة العقود.

القيام بالإطلاع على رسائل البريد الإلكتروني.

التأكد من رفع المستندات المطلوبة.

التحقق من معلوماتك الشخصية والتأكد من صحتها.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم على قرض سيارة بشركة عبد اللطيف جميل:

مطلوب إحضار بطاقة الأحوال أو الإقامة.

إحضار صورة من رخصة القيادة سارية الصلاحية.

تقديم مستند من جهة العمل يوضح إجمالي الدخل الشهري.

مطلوب كتابة وتسجيل عنوان السكن الحالي.

مزايا عروض المختلفة لسيارات شركة عبد اللطيف جميل:

تمتازعروض بداية العام على سيارات موديلات 2022 : بالتنوع في ماركات السيارات (تويوتا – لكزس – كيا – هيونداي – جيلي -سوزوكي ).

كما تمتاز عروض شركة عبد اللطيف حيث توفر الشركة طريقة سداد مريحة للغاية وذلك عبر نظام سداد الإلكتروني حيث يتم التقسيط بشكل ثابت شهري أو دوري.

ويمكن معرفة المزيد من المعلومات والعروض ومعرفة أسعار المنتجات التمويلية وذلك من خلال التواصل عبر الرابط الرسمي للشركة المذكور أعلى المقال حيث يضم عروض السيارات المختلفة.

للتواصل مع الرقم الخاص بشركة عبد اللطيف جميل السعودية:

فم الجدير بالذكر انه لمن اراد الحصول على تمويل تأجيري للسيارات مع إمكانية التملك في نهاية العقد أو الاكتفاء بمدة التأجير حسب رغبة العميل، حيث يمكن إعادة تمويل الدفعة الأخيرة، كما تتيح الشركة العروض التمويلية للسعوديين والمقيمين أيضاً بنفس المميزات والشروط الموحدة، تطبق الشروط والأحكام “الأسعار قابلة للتغيير حسب السجل الائتماني للعميل” للاتصال على رقم 8002442211.