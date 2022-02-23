ادخل واستعلم على أهلية الإنضمام إلى الضمان الإجتماعي المطور وكيفية تحديث البيانات وشروط الإستحقاق

ينتظر الكثير من مستحقي معاش الضمان الاجتماعي المطور موعد صرف الضمان وكما ينتظر الكثير من المستحقين للضمان الاعلان عن اهلية الاستحقاق للضمان وكذلك عن كيفية التقديم يكون مقالي وكيفية تحديث البيانات وكذلك نوضح كيفية الاستعلام عن احقية الضمان والشروط الاستحقاق وكيفية التقديم وتحديث البيانات، فقد اعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خبر سار بفتح باب القبول أمام مستحقين جدد ضمن الضمان الاجتماعي، قامت بتحديد معاد صرف معاش من ينطبق عليهم شروط الاستحقاق، حيثُ أوضحت الوزارة أنه في حالة انطباق الشروط على المستحقين سوف يتم إرسال رسائل نصية لهم تفيدهم بالموافقة على طلب الانضمام لقائمة الضمان الاجتماعي، وسوف يتم صرف معاشهم بدايةً من الشهر الذي يلي الموافقة، وذلك خدمة لأجل المواطنين الأكثر فقرا وإحتياجا داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بدعم مادي للأسر المستفيدة من هذا النظام لضمان حياة كريمة.

كيفية تحديث بيانات الضمان الإجتماعي:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

أن يقوم الشخص المستفيد بتسجيل الدخول بنجاح

بمجرد الدخول يتم الضغط على ايقونة ”الخدمات الإلكترونية”.

ضرورة تحديد رمز خدمات التنمية.

أن يقوم الشخص المتقدم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول

اختيار أيقونة “تحديث بيانات الضمان الإجتماعي”.

التأكد من إدخال كافة البيانات التي تتعلق بالشخص المتقدم ومراجعتها جيداً قبل الضغط على أيقونة تأكيد.

الشروط الواجب توافرها لاستحقاق الضمان الاجتماعي المطور:

يجب على الشخص المتقدم أن يكون سعودي الجنسية لا غير.

من الضروري أن يكون الدخل الشهري لدى الشخص المستفيد أقل من الحد الأدنى.

أن يكون المستفيد في حالة كونه مقيم تكون إقامته كاملة داخل المملكة.

عمن أهم الشروط عدم تواجه في أي دار من ديار الرعاية السعودية.

خطوات وكيفية الاستعلام على أهلية الانضمام إلى الضمان الاجتماعي المطور:

ادخل على رابط الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثم عليك بالضغط على ايقونة رابط الخدمات الإلكترونية.

يقوم الشخص المتقدم اختيار الاستعلام عن نتائج الضمان

التأكد من كتابة وإدخال البيانات بشكل صحيح من خلال السجل المدني ورقم التسجيل في الضمان الإجتماعي.

إدخال رمز التحقق بشكل صحيح

الضغط على أيقونة عرض لتظهر النتيجة في غضون ثواني.

كيفية وخطوات الإستعلام برقم السجل عن الضمان الإجتماعي المطور الجديد:

ادخل على رابط الضمان الإجتماعي.

إدخال البيانات المطلوبة بمجرد الدخول على الرابط الرسمي (رقم السجل المدني – رقم الضمان)

التأكد من إدخال رمز التحقق كما هو موضح بشكل صحيح

الضغط على أيقونة عرض

كيفية التسجيل في موقع الضمان الإجتماعي:

ادخل على الرابط الرسمي لضمان الإجتماعي.

الضغط على ايقونة تسجيل في حالة التسجيل لأول مرة في المنصة.

التأكد من كتابة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وتضم هذه البيانات (رقم البطاقة الوطنية تاريخ الميلاد وكذلك رقم الهاتف).

إدخال رمز التحقق بشكل صحيح

الموافقة على الشروط والأحكام.

التأكد من رفع كافة المستندات المطلوبة

الضغط على أيقونة إرسال.

الموعد المحدد لصرف الضمان الاجتماعي المطور: