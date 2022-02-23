طريقة التسجيل في الدعم الريفي 1443 و شروط التقديم

خطوات التسجيل في الدعم الريفي 2022 تقدم الحكومة السعودية العديد من البرامج و الخدمات التي تخدم المواطنين السعوديين، ومن أهم هذه البرامج برنامج الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت، و الهدف من هذا الدعم هو مساعد المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة في تقديم الدعم لهم يساعدهم على تنفيذ مشروعهم بشكل أفضل كما تسعى الحكومة السعودية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية لهذا تبذل قصارى جهدها على تشجيع المزارعين وتحسين الأوضاع الزراعية وتطويرها، وسنقدم لكم من خلال موقعنا المتميز ثقفني خطوات التسجيل في الدعم الريفي وشروطه.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي 1443

يعد الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت من الخدمات التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، حيث تسعى على تقديم مساعدات مادية يستطيع المزارعين تنفيذ المشروعات الزراعية الصغيرة، لذلك يبحث عدد كبير من المزارعين الذين يبحثون عن طريقة تقديم الدعم الريفي والطريقة هي:

في البداية قم بالتوجه إلى المنصة الرسمية لدعم الريفي.

ثم قم بالنقر على سجل الآن، سيطلب منك إدخال بعض البيانات وهي الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، محل الإقامة.

بعد ذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

ثم قم بإدخال عدد أفراد الأسرة والدخل الشهري للأسرة.

التأكيد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

ثم قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم.

قم بتوضيح النشاط الزراعي للأسر.

ثم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

هكذا سيتم تسجيلك في الدعم الريفي و سيتم النظر في الطلب ورد عليك في أقرب وقت.

شروط التسجيل في الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم إلى الدعم الريفي للأسر المنتجة وربات البيوت، الشروط هي: