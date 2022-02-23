موعد أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa والتي يتطلع للتعرف عليها جميع المسجلين في المرحلة الثانية من الضمان المطور في رجب 1443 والذين ينتظر المؤهلين فيهم من المرحلة الأولى التعرف على ميعاد إيداع الراتب الثاني لهم بالمصرف، وخاصة مصرف الراجحي لمستفيدي الضمان، وتعلن الوزارة عن الميعاد الجديد المحدد لصرف معاشات كافة المستفيدين.

موعد أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa وخطوات الاستعلام بالهاتف عبر رابط متابعة الضمان المطور

تم الإعلان عن أهلية المرحلة الأولى من مستفيدي الضمان المطور في يناير 2022، كما قام مستفيدي الضمان بالنظام القديم والذين قاموا بتحديث بياناتهم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقاموا بالانتقال في البيانات إلى منصة الدعم والحماية، وتم تسلم رواتبهم في مواعيد خاصة، وأعلنت الوزارة سعيها لتوحيد مواعيد الصرف لكافة المقبولين في الضمان ليتم تقويمه بالتاريخ الهجري وليس بالميلادي في موعدها المقرر.

ميعاد إيداع رواتب الضمان المطور

أقرت الوزارة أن موعد نزول رواتب الضمان في بداية الشهور الهجرية، ليتم تسلم راتب الضمان للمستفيدين القدامى ومستفيدي المرحلة الأولى في 30 رجب 1443 والموافق الثاني من مارس 2022، على أن يكون مؤهلي المرحلة الثانية قد تسلموا رسائلهم الإلكترونية في هذا الوقت.

موعد أهلية الضمان sbis.hrsd.gov.sa

يترقب مستفيدي الضمان المطور الإعلان عن الأهلية قبل موعد نزول الرواتب المقررة، أي يتم الإعلان عنها في خلال سبعة ايام، ويتم الإعلان عبر إرسال رسالة نصية على الهاتف النقال تفيد بقبول الطلب أو رفضه.

كيف أتعامل مع الطلب المرفوض بالأهلية

يتابع المستفيد تلقي رسالة الأهلية.

إذا كانت رسالة الأهلية فيها رفض طلب الأهلية يكون عليه النظر في سبب الرفض، تكون الرسالة مشمولة بسبب رفض الأهلية.

يقوم بإعادة التسجيل من جديد مع الالتزام بأسباب الرفض وعدم تكرارها حتى لا يتكرر الرفض.

يتم التأكد من صحة كافة البيانات المسجلة والتأكد من شروط الاستحقاق ثم حفظ الطلب والحصول على رقمه قبل تسجيل الخروج.

يقوم باستعمال “رقم الطلب” للاستعلام عن حالة الطلب فيما بعد.

تسجيل طلب الضمان المطور وكيفية الاستعلام عن حالة الطلب