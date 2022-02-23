نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إضافة مولود في حساب المواطن وتعديل دخل التابعين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة إضافة مولود في حساب المواطن ؛ لقد تم تفعيل برنامَج حساب المواطن لمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود ولذلك فإنه من الممكن أن يتم إضافة مولود في حساب المواطن وذلك حتى يتم زيادة الدعم المقدم من برنامَج حساب المواطن في المملكة العربية السُّعُودية وذلك يتم بعد استيفاء كافة الشروط التي تم وضعها حتى تتم الإضافة ومن خلال مقالنا هذا سوف نقوم بتوضيح طريقة إضافة مولود في حساب المواطن ونحن إلى ذلك سوف نقوم بتوضيح بعض النِّقَاط الهامة التي تخص هذا الموضوع.

طريقة إضافة مولود في حساب المواطن

من الممكن أن يتم إضافة تابع في حساب المواطن سواء مولود جديد أو الزوجة أو أحد الأبناء وذلك بإتباع بعض الخطوات التي تم وضعها وهذه الخطوات تتمثل في التالي:

أولا الذَّهاب المباشر إلى حساب المواطن Citizen Account.

ثم الضغط على أيقونة الدخول من الواجهة.

بعد ذلك يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية الخاص بالمستفيد.

تسجيل كلمة المرور وبعدها يتم تدوين رمز التحقق.

ثم يتم الضغط على أيقونة الدخول ذات اللون الأزرق.

بعدها يتم النقر على رابط تفاصيل الطلب.

الضغط بعد ذلك على زر بيانات التابعين وبعدها يقوم المستخدم بالضغط على إضافة تابع.

على المستفيد أن يقوم بتحديد نوع التابع.

ثم بعدها يتم تدوين رَقَم السجل المدني في المكان المخصص لرقم الهُوِيَّة الوطنية.

كتابة تاريخ الميلاد ثم يتم تحديد صلة القرابة.

الضغط على أيقونة دون سن العمل.

وأخيراً يتم الضغط على زر الحفظ عند الانتهاء.

تعديل دخل التابعين في حساب المواطن

لقد تم وضع بعض الخطوات حتى يتم عن طريقها يتم تعديل دخل التابعين في حساب المواطن وهذه الخطوات تكون كالآتي:

الولوج المباشر إلى حساب المواطن.

ثم بعد الولوج يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وبعدها يتم كتابة كلمة المرور.

وبعدها يتم تسجيل رمز التحقق ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم النقر على رابط تفاصيل الطلب من الواجهة.

الضغط بعد ذلك على زر (الإفصاح عن الدخل).

ثم النقر على رابط التعديل.

وبعد ذلك يقوم المستفيد بإجراء التعديلات المطلوبة والقيام بحفظها.

وأخيراً يتم النقر على أيقونة الحفظ.

طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يمكن أن يتم تحديث حساب المواطن بواسطة رَقَم الهُوِيَّة الوطنية وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

أولا يجب تسجيل الدخول في حساب المواطن.

ثم يتم الضغط على أيقونة تفاصيل الطلب.

العمل على تحديث كافة البيانات وبعدها النقر على أيقونة التالي.

بعد ذلك يجب قراءة كافة الشروط والموافقة على الإقرار.

ثم الضغط على زر الحفظ والخروج وذلك في حالة الانتهاء من التحديث.

كيفية تسجيل الدخول لحساب المواطن

من الممكن أن يقوم كافة مستفيدي برنامَج حساب المواطن القيام بالتسجيل الدخول لحساب المواطن وذلك يتم بإتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى حساب المواطن قاصدًا.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة دخول.

بعدها يتم تدوين رَقَم الهُوِيَّة الوطنية.

ثم تدوين كلمة المرور.

تسجيل رمز التحقق وبعدها يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام المقال الذي قمنا فيه بسرد طريقة إضافة مولود في حساب المواطن ونحن إلى ذلك تعرفنا إلى تعديل دخل التابعين في حساب المواطن وأيضا تعرفنا إلى طريقة تحديث حساب المواطن برقم الهُوِيَّة وقمنا بذكر كيفية تسجيل الدخول لحساب المواطن.