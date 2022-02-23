المكسيك تسجل 706 وفيات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك تسجيل 18309 إصابات جديدة مؤكدة بكوفيد-19 و706 وفيات يوم الثلاثاء. وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك منذ بدء جائحة كورونا إلى خمسة ملايين و436566 والوفيات إلى 316492.

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