نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بنده الأسبوعية تسوق واربح قسيمة شرائية بقيمة 300 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده من أكبر الأسواق التجارية والهايبر ماركت بالمملكة, حيث يمكنك تسوق جميع مقاضيك المنزلية من مكان واحد.

عروض بنده الأسبوعية

تحرص أسواق بنده على تقديم عروضها الأسبوعية لتشارك شعب المملكة في إجازته الأسبوعية وتمنحه تجربة تسوق ممتعة بأقل الأسعار.

ويمكنك أيضا أن تتسوق احتياجات من داخل منزلك عبر الإنترنت دون دفع أي رسوم شحن في حالة زيادة قيمة مشترياتك عن 99 ريال.

طريقة ربح قسيمة شرائية من عروض بنده

يمكنك أن تتسوق وتربح في نفس الوقت من أسواق بنده، حيث تقدم الأسواق لعملائها قسيمة شرائية بمبلغ 300 ريال بعد التسوق داخل الهايبرات.

ويشترط للحصول على قسيمة شرائية من عروض بنده أن تكون مشترك في برنامج الولاء الخاص بالمتاجر، لذلك إذا لم تكن مشترك فاسأل البائع عن البرنامج.

ويتم تقديم قسيمة شرائية مطبوعة مباشرة لمن تتجاوز مشترياته داخل الهايبر 300 ريال، والقسيمة يمكن استبدالها من أي فروع من فروع هايبر بنده داخل المملكة ولا يشترط أن يكون من نفس الشرط، ومن شروط استخدام القسيمة:

أن يتم استبدال قيمتها مرة واحدة.

يتم استخدام قيمتة القسيمة كاملة داخل الفرع ولا يمكن إعادة استخدام المبلغ المتبقي أو استبداله بالنقود.

لا يمكن استبدال القيمة الشرائية للقسيمة بالنقود.

أن يتم استخدامها خلال التاريخ المحدد أسفل القسيمة.

وتبلغ قيمة القسائم:

50 ريال + 50 ريال عن المشتريات التي تزيد قيمتها عن 300 ريال وحتى 500 ريال.

100 ريال + 100عن المشتريات التي تزيد قيمتها عن 501 ريال وحتى 750 ريال.

150 ريال + 150 ريال عن المشتريات التي تزيد قيمتها عن 751 ريال.

بروشور عروض بنده الأسبوعية

وصفة البسلة بالجزر

تقدم أسواق بنده منتجات طازجة من الخضروات واللحوم، وكافة مستلزمات المنزل، ويمكنك إعداد وصفة مغذية ولذيذة لأطفالك بمنتجات متوفرة جميعها داخل هايبر بنده، وتشمل مقادير الوصفة:

بسلة بالجزر بنده.

معجون طماطم.

بصلة مقطعة مكعبات.

مكعبات لحم مطبوخ.

ملح وفلفل أسود

الخطوات:

قومي بطهي اللحم بالطريقة العادية مع الاحتفاظ 2 كوب من المرق.

ضعي وعاء على النار، وصبي به قليل من الزيت وقومي البصل حتى يبدأ في الاصفرار.

ابدأي بإضافة اللحم وقلبيه تقليب خفيف على الجانبين، ثم ضيفي البسلة بالجزر، وقلبيها.

ضعي 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم، ثم صبي المرق فوقها، وتبليها بالملح والفلفل حسب الرغبة.

غطي الوعاء واتركيه على نار خفيفة إلى متوسطة حتى تمام السواء.

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